日本テレビ系の大型特番「２４時間テレビ４７」が３０、３１日に放送された。ＳＵＰＥＲＥＩＧＨＴの横山裕（４４）はチャリティーマラソン企画「子ども支援マラソン」で１０５キロを完走した。最後は村上信五、大倉忠義、安田章大、丸山隆平のＳＵＰＥＲＥＩＧＨＴのメンバーに迎え入れられ、両国国技館のゴールに到達した。ゴール時点での募金総額は、７億００４０万８６００円となった。感動の大団円となったが、違和