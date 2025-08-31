◆侍ジャパンＵ―１８壮行試合大学日本代表８―１高校日本代表（３１日・沖縄セルラースタジアム那覇）今秋ドラフト１位候補、健大高崎・石垣元気投手（３年）が９回のマウンドに上がり、この日最速の１５３キロをマークすると球場がどよめいた。２死から左翼線と右翼線に立て続けて二塁打を放たれ、１点を失ったが最後は三振締め。最速１５８キロ右腕が投じた１３球は沖縄でも存在感を放っていた。