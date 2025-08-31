アイドルグループ「ＳＵＰＥＲＥＩＧＨＴ」の横山裕が日本テレビ「２４時間テレビ４８―愛は地球を救う―」のチャリティーマラソンに挑戦し、１０５キロを完走した。ゴールの日本国技館に入る直前にはＳＵＰＥＲＥＩＧＨＴのメンバーが横山を待ち受け、メンバー全員で国技館入り。エンディングのタイミングで会場内にあったゴールテープを切った。横山は「ホントありがとうございました。みなさんのおかげで完走すること