À¾Éð±à¶¥ÎØ¥Ê¥¤¥¿¡¼£ÇIII¡Ö³«Àß£·£µ¼þÇ¯µ­Ç°¥´¡¼¥ë¥É¡¦¥¦¥¤¥ó¥°¾Þ¡×¤Ï£³£±Æü¡¢ºÇ½ªÆü¤ò³«ºÅ¡££±£²£Ò·è¾¡¤ÏÃ±µ³¤Þ¤¯¤ê¤ò·è¤á¤¿¿¿¿ù¾¢¡Ê£²£¶¡áÆÊÌÚ¡Ë¤¬Í¥¾¡¡£ºòÇ¯£´·î¤ÎÀ¾Éð±à°ÊÍè¡¢£µ²óÌÜ£ÇIIIÀ©ÇÆ¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£º£Ç¯¤âÃÏ¸µÀª¤ÎÁ°¤ËÎ©¤Á¤Ï¤À¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢ÉáÃÊ¤ÏÃç´Ö¤È¤·¤Æ¶¦Æ®¤·¤Æ¤¤¤ë¿¿¿ù¤À¤Ã¤¿¡£¥ì¡¼¥¹¤ÏÁ°¼õ¤±¤Î¿·»³¶ÁÊ¿¤¬»³¸ý·ýÌð¤ËÀÖÈÄ²á¤®¤Ç½Ð¤é¤ì¤ë°Õ³°¤ÊÅ¸³«¡£¤½¤³¤òÃÏ¸µ¥«¥ë¥Æ¥Ã¥È¤òÎ¨¤¤¤¿¿¹ÅÄÍ¥Ìï¤¬Ã¡¤¤¤Æ¶î¤±¤¿¤¬¡Ö