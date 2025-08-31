第71回ボートレースメモリアルで優勝した白井英治。左は2着の瓜生正義、右は3着の大峯豊＝ボートレース若松第71回ボートレースメモリアル（SG）最終日は31日、北九州市のボートレース若松で優勝戦（1800メートル・3周）が行われ、48歳の白井英治（山口）が1分50秒4で優勝した。SG4勝目で賞金4200万円を獲得した。2コースから進入した白井は鋭く差し、そのまま逃げ切った。1コースの瓜生正義（福岡）が2着を死守。3着には3周2マ