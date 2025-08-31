第１０回紫苑ステークス・Ｇ２（３着までに秋華賞の優先出走権）は９月７日、中山競馬場の芝２０００メートルで行われる。Ｇ１に手が届きそうな素材のリンクスティップ（牝３歳、栗東・西村真幸厩舎、父キタサンブラック）が主役候補。前走のオークスは良発表も雨の影響が残る緩い馬場で伸びを欠いて５着だったが、真骨頂は２走前の桜花賞。得意ではない馬場に加えてスタートで立ち遅れて最後方になるロスがありながら３着に追