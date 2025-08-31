学情は2025年8月18日、2027年3月卒業（修了）予定の大学生・大学院生を対象に、「リモート勤務」についてアンケートを実施し、その結果を発表した。リモート勤務制度がある企業の志望度...「上がる」「どちらかと言えば上がる」計77.5％「リモート勤務の制度がある企業は志望度が上がるか」を聞くと、「志望度が上がる」は33.2％、「どちらかと言えば志望度が上がる」は44.3％となり、以上をを合わせると77.5％となった。学情によ