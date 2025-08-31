◆男子プロゴルフツアーＳａｎｓａｎ・ＫＢＣオーガスタ最終日（３１日、福岡・芥屋ＧＣ＝７２９３ヤード、パー７２）最終ラウンドが行われ、プロ１０年目の小斉平優和（フリー）が悲願の初優勝を飾った。１打差４位で出て６バーディー、１ボギーの６７をマークし、通算１８アンダーで逆転Ｖ。プレーオフでティーショットを３連続でＯＢとして惜敗した昨年大会のリベンジを果たした。坂本雄介（ｊｉｏｗｏｒｋｓ）が１打差