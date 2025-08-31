北海道小樽市の海岸で2025年8月31日、水上バイク同士が衝突する事故がありました。事故があったのは、小樽市忍路沖の海上です。小樽海上保安部によりますと、31日午後3時ごろから知人同士の2艇の水上バイクで余市町栄町の海岸を出発し、小樽市忍路1丁目付近沖合の海域で、一方の水上バイクがもう一方の水上バイクに衝突したことで双方の船体が壊れる事故がありました。 それぞれの水上バイクを運転していた30代男性と20代男性