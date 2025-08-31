明治安田J2リーグ第28節は8月31日、全国各地で計3試合行われ、ジュビロ磐田はアウェーで17位大分トリニータと対戦、0-0で引き分けました。残留争いを繰り広げる相手にゴールネットを揺らせず、リーグ戦の連勝も2でストップしました。 【明治安田J2リーグ第28節＝クラサスドーム大分:8,286人】 ジュビロ磐田0(0-0、0-0)0大分トリニータ ＜得点者＞ 【磐】なし 【分】なし