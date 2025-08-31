「阪神５−４巨人」（３１日、甲子園球場）阪神が逆転勝利を収めて、優勝マジックを「７」に減らした。２点を追いかけるラッキー７、浜風のいたずらにも助けられて一挙４得点。白星へと直結させた。七回に近本が３９打席ぶりの安打となる二塁打でチャンスメークすると、２死二、三塁から中野が同点２点適時打。森下も左翼へ大飛球を放ち、適時三塁打で続く。佐藤輝が右翼ポール方向へ高々と打ち上げた打球は、ファウルゾーン