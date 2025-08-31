「札幌２歳Ｓ・Ｇ３」（９月６日、札幌）ここをステップに数多くのクラシックホースが誕生。出世レースの今年の主役は、インパクト大の勝ちっぷりで初陣を飾ったショウナンガルフ。そのデビュー戦は、直線で軽く気合をつけた程度で、７馬身差の独走劇。大物感あふれる走りを披露した。叔母にミスエルテ、ミアネーロ、ショウナンザナドゥという重賞勝ち馬がズラリと並ぶ活躍馬多数の一族。２戦目の重賞でどんなパフォーマンスを