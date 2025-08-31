キタニタツヤが新曲「カルチャー」をYouTubeにて発表した。本動画は、8月29日(金)〜31日(日)の3日間にて実施される「YouTube Music Weekend 10.0 supported by PlayStation」にて公開されたもの。事前にキタニタツヤは全日程に出演すること、テーマは「教育」であることだけは発表されていたが、詳細は明らかにされておらず、29日にはSNSを中心に大きな人気を集める「教育番組」のタマ、30日にはNHK「おかあさんといっしょ」の人形