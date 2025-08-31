◇セ・リーグ巨人4―5阪神（2025年8月31日甲子園）巨人の阿部慎之助監督（46）は「勝たせてあげられませんでした。すいません」とだけ淡々とした口調で話して10秒ほどで試合後の会見を切り上げた。試合前の時点で今季4戦4敗、対戦防御率0.38だった難攻不落の相手先発右腕・才木に対して打線がようやく奮起したのは0―1で迎えた7回だった。1死から吉川が遊撃への内野安打で出塁し、中山が左前打で続いて1死一、三塁。こ