【J2第28節】(ニンスタ)愛媛 1-1(前半1-0)仙台<得点者>[愛]前田椋介(17分)[仙]山内日向汰(90分)<警告>[愛]徳重健太(62分)[仙]武田英寿(24分)、井上詩音(78分)主審:中村太└最下位の愛媛が土壇場の失点で仙台とドロー…先制弾のMF前田椋介は悔やまれるワンプレーに