【J1第28節】(ヨドコウ)C大阪 1-1(前半1-0)広島<得点者>[C]ルーカス・フェルナンデス(35分)[広]木下康介(72分)<警告>[C]吉野恭平(57分)[広]ジャーメイン良(78分)、中島洋太朗(83分)主審:上田益也└日本代表GK大迫敬介が2度のビッグセーブ!! 守護神奮闘の広島、C大阪にPKで先制許すも木下康介弾でドローに持ち込む