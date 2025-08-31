台湾では 「一家に1.8台」とも言われる万能調理家電「大同電鍋」（（日）だいどうでんなべ・（台）ダートンディエングォ）1960年の発売からの65年間、基本設計を変えず、まさに「台湾の食卓を支えた」重要な家電です。日本市場では2015年から発売をスタートし、今年までに累計2.5万台以上を販売。「大同電鍋」のシンプルな構造と、使い勝手の良さは現代の日本人ユーザーにもおおいに認められていることを示していると思います。他