【J1第28節】(三協F柏)柏 2-1(前半1-1)福岡<得点者>[柏]久保藤次郎(45分+5)、瀬川祐輔(76分)[福]上島拓巳(34分)<警告>[柏]中川敦瑛(64分)[福]松岡大起(31分)、橋本悠(36分)、奈良竜樹(62分)、安藤智哉(72分)主審:先立圭吾└瀬川祐輔のPK弾が決勝点、柏は2試合連続で逆転勝利! 福岡は10試合ぶりの敗戦…