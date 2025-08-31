【J1第28節】(U等々力)川崎F 5-3(前半2-2)町田<得点者>[川]伊藤達哉(20分)、エリソン2(45分+4、78分)、宮城天(65分)、マルシーニョ(90分+10)[町]ナ・サンホ(28分)、下田北斗(36分)、藤尾翔太(71分)<警告>[川]マルシーニョ(90分+11)[町]ドレシェヴィッチ(59分)、昌子源(82分)主審:福島孝一郎└ゴール失点失点ゴールゴール失点ゴールゴール…川崎Fがシーソーゲーム制して2連勝! 町田は公式戦14試合ぶり黒星