[8.31 J1第28節 川崎F 5-3 町田 U等々力]J1リーグは31日に第28節を行った。川崎フロンターレとFC町田ゼルビアの対戦は、川崎Fが5-3で勝利。6月14日の第20節以来となる今季4度目の2連勝となった。前半20分、川崎Fが先制に成功。ピッチ中央をMF伊藤達哉がドリブルで突破する。距離のあるところから右足シュートを放ち、ゴール右隅に決め切った。だが28分に町田が追いつく。MF相馬勇紀が左サイドを抜け出してクロス。ファーサイド