[8.31 J1第28節 柏 2-1 福岡 三協F柏]31日、J1第28節が行われ、三協フロンテア柏スタジアムでは、柏レイソルとアビスパ福岡が対戦。試合はDF上島拓巳のゴールで福岡が先制するも、MF久保藤次郎の同点弾で柏が前半のうちに追いつく。後半、FW瀬川祐輔がPKを成功させるとこれが決勝点となり、柏が2-1の勝利をおさめた。前節、2点差をひっくり返して浦和から勝利(○4-2)を手にした5位の柏(勝ち点50)は、同試合から先発3選手を入れ