【J1第28節】(埼玉)浦和 1-0(前半1-0)新潟<得点者>[浦]マテウス・サヴィオ(30分)<警告>[浦]マテウス・サヴィオ(42分)[新]舞行龍ジェームズ(90分+5)主審:木村博之├浦和が逃げ切る!! マテウス・サヴィオ決勝弾で2試合ぶり白星…最下位・新潟は9試合未勝利に└J1最下位の新潟、入江徹監督の新型ウイルス感染を発表…31日の浦和戦は不在に