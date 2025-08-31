[8.31 J1第28節 浦和 1-0 新潟 埼玉]J1リーグは31日、第28節を各地で開催し、埼玉スタジアムでは浦和レッズとアルビレックス新潟が対戦。前半30分に先制した浦和がそのまま逃げ切り、1-0の完封勝利で2試合ぶりの白星を獲得した。ホームの浦和は第27節柏戦(●2-4)から先発3人を入れ替え、FW小森飛絢、MF中島翔哉、DF荻原拓也らを先発起用。一方、ここ8戦未勝利(1分け7敗)で最下位に沈む新潟は第27節鹿島戦(●1-2)から先発2人を