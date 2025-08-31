◇パ・リーグオリックス4―1西武（2025年8月31日ベルーナD）オリックス・太田椋内野手（24）が、31日の西武戦を欠場した。岸田監督は「全体的に疲労が溜まっているということで。ケアの方にいきました」と説明。この日は球場入りしたが、試合前練習からグラウンドには姿を現さなかった。試合後、太田は「全然大丈夫です」と明るい表情を浮かべた。来月2日から始まる8連戦に向けて「初戦が大事だと思うので。いい入りが