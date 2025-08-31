【J1第28節】(豊田ス)名古屋 1-1(前半0-0)FC東京<得点者>[名]佐藤瑶大(65分)[F]遠藤渓太(82分)<警告>[F]山下敬大(37分)、マルコス・ギリェルメ(90分+1)、遠藤渓太(90分+2)主審:荒木友輔└名古屋はGKピサノ痛恨ファンブルで2か月ぶり白星スルリ…連敗ストップもFC東京とドロー