[8.31 J1第28節 名古屋1-1FC東京 豊田ス]名古屋グランパスがホームでFC東京と1-1で引き分けた。名古屋の連敗は4で止まったが、ミスから追いつかれて痛恨のドロー。FC東京も連敗こそ逃れたが、4戦勝ちなしとなった。15位・FC東京と16位・名古屋の対戦(勝ち点差2)だったが、ともに勝ち点1ずつを積み上げる結果に終わった。この日は前半からゴールに迫る場面をいくつか作った名古屋。しかし前半12分にゴール正面から蹴ったMF森島