[8.31 J1第28節 清水 1-1 鹿島 アイスタ]J1リーグは31日に第28節を行った。清水エスパルスと鹿島アントラーズの対戦は、1-1で引き分けた。前半20分、先制点を挙げたのは清水。相手の最終ラインの裏を抜けたMF松崎快がPA左からクロスを上げる。ファーサイドに走り込んだFW高橋利樹がスライディングで合わせ、ゴールに押し込んだ。今夏に移籍してきた高橋にとって加入後初ゴールになった。前半を1-0で折り返した清水は後半から