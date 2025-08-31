【J1第28節】(アイスタ)清水 1-1(前半1-0)鹿島<得点者>[清]高橋利樹(20分)[鹿]植田直通(74分)<警告>[清]乾貴士(52分)、住吉ジェラニレショーン(76分)、小塚和季(88分)、北川航也(90分+1)主審:今村義朗└清水は高橋利樹が移籍後初ゴールも…鹿島は植田直通が意地の同点ヘッド弾、勝ち点1を痛み分け