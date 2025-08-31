【J2第28節】(ピースタ)長崎 2-1(前半1-1)藤枝<得点者>[長]山口蛍(32分)、マテウス・ジェズス(75分)[藤]オウンゴール(9分)<警告>[長]マテウス・ジェズス(78分)主審:山下良美└長崎が逆転勝ちで今季初の4連勝!10戦負けなしで首位と勝ち点差2