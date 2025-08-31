[8.31 J2第28節 長崎2-1藤枝 ピースタ]V・ファーレン長崎がホームで藤枝MYFCを2-1で下して、今季初の4連勝を飾った。リーグ戦の負けなしは10戦に伸び、前日勝利した2位の千葉をしっかりと追走する同勝ち点を51に伸ばした。前日引き分けた首位の水戸とは勝ち点差2となった。スコアが動いたのは前半9分、藤枝がMF浅倉廉のシュートのこぼれ球をMF川上エドオジョン智慧が折り返すと、MF山口蛍のクリアがDF江川湧清に当たってオウン