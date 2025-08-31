【J3第25節】(ピカスタ)讃岐 3-2(前半2-0)群馬<得点者>[讃]大野耀平2(5分、39分)、上野輝人(52分)[群]高橋勇利也(47分)、高澤優也(66分)<警告>[讃]河上将平(84分)[群]安達秀都(21分)主審:宗像瞭