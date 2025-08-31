SUPER EIGHTの横山裕が、8月31日に日本テレビ系『24時間テレビ48』の「マラソン子ども支援募金」ゴール後、両国国技館の特設ステージで生放送された『Golden SixTONES』に生出演した。【写真】晴天の中…ランニングポーズをとる横山裕（SUPER EIGHT）感動のゴール時、両手を上に掲げてテープを切った横山だが、実は前回同番組に出演した際に松村北斗からお願いされた「マツケンサンバ」（番組内コーナータイトルは「マツケンナ