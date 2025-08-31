エイベックス主催の音楽フェス「a−nation2025」が31日、東京・味の素スタジアムで開催され、20度目の出演となった浜崎あゆみ（46）が大トリを飾った。最後の登場にふさわしい、壮大なパフォーマンスを届けた。ゴールドがきらめくド派手衣装を披露すると、「いくぜー！」と絶叫してエンジンをかけた。ミリオンヒットを記録したバラード曲「M」からスタートした次は、雰囲気をガラリとチェンジ。総勢85人のダンサーと鼓笛隊を引き連