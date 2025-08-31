7回、2点二塁打を放ち喜ぶ阪神・中野＝甲子園阪神が逆転勝ち。1―0の七回に3点を失って試合をひっくり返されたその裏、中野の2点二塁打で追い付き、森下の適時三塁打と佐藤輝の適時二塁打で2点勝ち越した。巨人は苦手の才木を攻略しても中川が打たれ、九回にも痛い拙攻。