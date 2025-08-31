柏―福岡後半、チーム2点目となるPKを決める柏・瀬川＝三協F柏明治安田J1第28節最終日（31日・三協フロンテア柏スタジアムほか＝7試合）柏は2―1で福岡に逆転勝ちし、勝ち点53で2位に浮上した。後半に瀬川が勝ち越しのPKを決めた。鹿島は1―1で清水と引き分け、同52で4位。町田は3―5で川崎に敗れ、勝ち点50のままで5位に後退した。広島は1―1でC大阪と引き分けて6位。浦和は1―0で新潟を退け、G大阪は5―4で湘南を振り切