「紫苑Ｓ・Ｇ２」（９月７日、中山）秋華賞へ向けて、桜花賞３着馬リンクスティップが戦列に復帰する。オークス５着後に左前脚の骨折が判明したが、幸いにも軽度で、秋の前哨戦に間に合った。１週前追い切りは、栗東ＣＷの併せ馬で６Ｆ８１秒０−１１秒０をマークし、０秒１先着。骨折の影響はみじんも感じられない。実力は世代上位。ラスト１冠に向けて、Ｖ発進で弾みをつけたい。上がり３２秒４の鬼脚で差し切り勝ちを決め