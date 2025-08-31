毎日のケアをちょっと特別にしてくれるアイテムが揃う【3COINS（スリーコインズ）】。中でも【and us（アンドアス）】シリーズから登場している美容グッズは、デザイン性と機能性を兼ね備えた注目アイテムばかり！ 今回は、ヘアケアからボディケアまで、自分磨きに取り入れたくなるアイテムを厳選してご紹介します。 髪のまとまりを美しくサポート 【3COINS】「メタルコーム／ and us」\2,200（税