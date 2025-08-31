小泉農相は３１日、自民党の臨時総裁選実施の是非を巡り、「一議員としてよく考え、（党が９月２日に決定予定の参院選の）総括もしっかり見た上で、対応を考えたい」と述べた。東京都内で記者団の質問に答えた。小泉氏は党神奈川県連の会長も務めており、「県連の中でどのような意見があるかをよく聞く必要がある。しっかりと意見交換をしたいと思う」とも語った。