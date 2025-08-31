「阪神５−４巨人」（３１日、甲子園球場）阪神の二塁手・中野が九回２死、一塁走者の浅野と交錯するアクシデント。ベンチへ引きあげ、そのまま植田と緊急交代した。場面は九回２死満塁。坂本の痛烈な三ゴロをうまくグラブにおさめた佐藤輝だったが、二塁ベースカバーに入った中野とタイミングが合わず送球がそれた（記録は三野選）。中野がバランスを崩し、滑り込んできた一走・浅野と交錯した。頭を押さえる様子もあり担架