「ＤｅＮＡ２−０中日」（３１日、横浜スタジアム）中日は痛恨の完封負けで連勝が４でストップ。３位浮上を逃した。今季２度目の対戦となった藤浪対策として、左打者８人を起用。だが、７回４安打無失点の好投を許し、力投の松葉を援護できなかった。１７日の対戦でも藤浪の死球を警戒し、投手・松葉を含めて左打者９人を起用。５回１失点に抑えられていた。この日は三回まで完全投球を許したものの、四回以降は毎回チャ