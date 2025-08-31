◇セ・リーグ阪神5―4巨人（2025年8月31日甲子園）阪神は巨人に逆転勝ち、優勝マジックを「7」とした。打線が2点を追う7回にドラマを起こした。2死一塁。近本の39打席ぶりとなる安打が左翼線への二塁打となり、二、三塁に。ここで中野が中前へ2点適時打を決め、まずは同点とした。続く2死二塁で打席には森下。左翼への大飛球はフェンス際で若林のグラブをかすめた。記録は三塁打となり、勝ち越し適時打となった。さら