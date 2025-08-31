歌手の久保田利伸（６３）が３１日、東京・味の素スタジアムで行われた大規模音楽イベント「ａ―ｎａｔｉｏｎ２０２５」に初登場した。「ＬＡ・ＬＡ・ＬＡ・ＬＯＶＥＳＯＮＧ」や「ＢｏｏｇｉｅＲｉｄｅ〜Ｂｒｉｎｇｍｅｕｐ！」からスタートさせた久保田は、「はじめて『ａ―ｎａｔｉｏｎ』に出させていただきます。お手柔らかにおねがいします」と笑顔であいさつ。「この夏１番の思い出を作ってください」と呼びかけ