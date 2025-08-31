秋元康氏総合プロデュースの１７人組のガールズグループ・ＲａｉｎＴｒｅｅ（レインツリー）が３１日、東京・Ｐ．Ｏ．南青山ホールで「ファンクラブイベント＃８」を開催。３ｒｄデジタルシングルを年内に発売するとサプライズ発表した。グループにとって８回目となるファンクラブイベントに、暑い夏を吹き飛ばすような涼しげな浴衣姿で登場したメンバー１５人（※加藤柊、黒沢禾恋は活動休止中のため不参加）。ファンとの楽