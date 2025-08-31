◆ＪＥＲＡセ・リーグ阪神５―４巨人（３１日・甲子園）セ・リーグ首位を独走する阪神が終盤の猛攻で試合をひっくり返し、１２カード連続の負け越しなし。優勝マジックを２つ減らして７とし、最短Ｖの９月５日に向けてまた一歩前進した。逆転された直後の７回２死一塁。近本が左翼線二塁打を放って３９打席ぶりにＨランプをともすと、中野が中堅に同点の２点適時二塁打を放った。さらに森下が適時三塁打、佐藤輝も右翼エンタ