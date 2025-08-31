FC町田ゼルビアは８月31日、J１第28節で川崎フロンターレと敵地で対戦。死闘の末、３−５で敗れ、10試合ぶりの黒星となった。先制を許す展開に。20分、伊藤達哉に強烈なミドルを決められ失点するも、その８分後、相馬勇紀の左サイドからのクロスにナ・サンホがヘディングで合わせて同点に追いつく。さらに36分には、下田北斗が古巣相手に直接FKでネットを揺らし、逆転に成功。しかし、前半終了間際の45＋４分に同点に追い付