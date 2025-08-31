◆ＪＥＲＡセ・リーグ阪神―巨人（３１日・甲子園）巨人の泉圭輔投手が１軍昇格後、初のマウンドで８回に登板して３者凡退に抑えた。３―５の８回に登板。先頭・熊谷を二飛。７番・小野寺を空振り三振。最後は８番・坂本を三ゴロに仕留めて３者凡退に抑えた。泉は今季、開幕１軍入りし、中継ぎとして５試合に登板したが、防御率７・９４で４月１６日に２軍降格。２軍で調整を進めていたが、５月中旬に右肩痛のため故障班