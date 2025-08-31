◆明治安田Ｊ１リーグ▽第２８節川崎５―３町田（３１日・Ｕ等々力）前半は２―２で折り返した両チームの対戦。後半も点の取り合いとなった。後半２０分、川崎はＦＷエリソンがドリブルで仕掛け、左足でゴール前へパス。これを途中投入のＦＷ宮城が右足で決めて勝ち越した。その後、２６分に町田ＦＷ相馬のゴールで追い付かれたが同３３分、ＭＦ脇坂のパスを受けたエリソンが自身この日２点目を左足で決め、リードを奪っ