◇プロ野球 セ・リーグ 阪神 5-4 巨人(31日、甲子園)首位・阪神はレギュラーシーズン最後の本拠地・巨人戦に勝利。このカードは全て1点差の攻防となりましたが、2連勝で優勝マジックを「7」に減らしました。この日の先発・才木浩人投手は、初回からヒットを浴びるも要所を抑え無失点。3回には森下翔太選手にタイムリーが生まれ、阪神が先制に成功します。しかし以降は対する巨人の先発・横川凱投手の前に追加点が奪えず。1点リード