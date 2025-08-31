◆ＪＥＲＡセ・リーグヤクルト７―４広島（３１日・神宮）広島は最下位・ヤクルトに２戦連続の逆転負けで連敗し、３連戦で１勝２敗と負け越した。今季は神宮で３勝７敗となり、同球場は２２年から４年連続の負け越しが決まった。先発・常広が、青学大時代に慣れ親しんだ神宮で４回５失点と精彩を欠いた。４回で１０安打を浴びた。ファビアンをスタメンから外した打線は１２安打しながら、ビハインドをひっくり返す勢いはなかっ