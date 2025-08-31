◆明治安田Ｊ１リーグ▽第２８節柏２―１福岡（３１日・三協Ｆ柏）柏はホームで福岡に２―１で勝利し、Ｊ１ホーム通算２００勝を達成した。柏は、９月の米国遠征に挑む日本代表のメンバーに選出されたＦＷ細谷真大らが先発で出場。細谷はリーグ戦９試合ぶりの先発出場となった。柏はいきなり好機に恵まれた。前半１８分にＭＦ小泉佳穂がエリア内でファウルをもらい、ＰＫのチャンスを獲得。キッカーの細谷が大きな歓声を